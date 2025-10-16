Padel. Grande spettacolo da oggi a Guamo con i campioni di livello nazionale

E’ lo sport del momento. E sbarca in questo fine settimana anche a Lucca. Il Padel Lucca Indoor di Guamo ospiterà il suo quinto torneo "open" che, sulla scia del successo delle passate edizioni, ha registrato il pieno di iscritti, con 50 coppie, tra maschile, femminile e misto, quindi 100 atleti in campo. Una disciplina trasversale che, da oltre tre anni, ha conosciuto una crescita esponenziale a livello mondiale (1.5 milioni di praticanti in Italia) ed è prossima ad approdare alle Olimpiadi. Sono pronti a scendere in campo player di elevato livello nazionale, anche stranieri, che assicureranno giornate di grande spettacolo e dinamicità, come solo lo sport della "pala" sa dare. Saranno, infatti, della partita nomi come gli argentini Juan Cruz Bordoli, Ramiro Tornielli e Joel Ventura, mentre Lucca avrà il proprio "faro" in Alessio Piccioli.

Tanti gli iscritti da fuori regione, tutti di fascia alta. E, tra le quote "rosa", si è iscritta Claudia Noemi Cascella (10 in Italia, di seconda fascia, nonché maestra nazionale), oltre ad altre di alto profilo e si sono iscritte, addirittura, due giovanissime ragazze toscane Under 16 di livello nazionale. Diversi i lucchesi iscritti, tra i quali anche i giovani Under 18 della Scuola Padel Lucca Indoor di Guamo: Simone Assennato, Mattia Bugelli e Giulio Ricci, già atleti di fascia alta che, spesso, partecipano a tornei in tutta Italia e per i quali sarà occasione imperdibile di crescita tecnica. Già partiti i primi match, oggi si entra nel vivo. Poi domani e sabato, fino al gran finale di domenica con le semifinali in mattinata e finali al pomeriggio, per tutte le categorie.

Mas. Stef.