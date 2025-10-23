Padel - Il torneo "open". E’ un trionfo argentino

Tango argentino. Il grande padel nazionale è tornato di nuovo al Padel Lucca Indoor di Guamo che, per il suo quinto torneo "open", nel fine settimana appena passato, ha visto scendere in campo ben 50 coppie, tra maschile, femminile e miste: quindi 100 atleti in campo. Turni di qualifiche frenetici e spettacolari già dal giovedì, con la tensione poi salita man mano che si avvicinava il clou del contest e con la domenica che ha eletto i campioni del torneo, al termine di una competizione che ha palesato un elevato tasso tecnico.

E ha parlato straniero, l’edizione 2025 del torneo, con il successo andato agli argentini Juan Cruz Bordoli e Ramiro Tornielli, vincitori in due set (6-3, 7-6) contro il più blasonato player locale (e giocatore di spessore nazionale) Alessio Piccioli, in coppia con Francesco Celi.

Se il primo set i sudamericani avevano vinto bene, nel secondo il ritorno deciso di Piccioli e Celi ha obbligato a fare gli straordinari, chiudendo 7-6 al tie-break, con tanto spettacolo in un palazzetto pieno come non mai di appassionati ed anche di curiosi di scoprire lo sport "della pala".

Tra le quote "rosa", Claudia Noemi Cascella (n. 10 in Italia di secodna fascia, nonché maestra nazionale), insieme a Sandra Lazzaretti, ha vinto dopo tre set, anche in questo caso assai coinvolgenti. Le vincitrici hanno chiuso con una bella progressione, dopo aver avviato la sfida sotto tono, contro Matilde Danieli e Veronica Valgimigli.

Nel "misto" vittoria sicura del giovane maestro Andrea Melchiorre, in coppia con Elena Donati, per 2-0, su Lorenzo Volpi e Tiziana Iezza.

Il Padel Lucca sta avviando la fase invernale con i campionati maschili e femminili, oltre a proseguire l’attività della scuola per giovani e adulti. Un’attività che, quest’anno, si è incrementata, specie con le giovani leve.

Massimo Stefanini