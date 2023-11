Padel. Quante emozioni al The Village

Giornate di grande padel al circolo The Village di Grosseto. Al torneo Youngblood di padel organizzato al circolo di via Lazzeretti è stato un tripudio di giovani atleti in erba. Si sono imposti per la categoria dei più piccolini Mathias Giacomini e Diego Callori contro Chiara Franci e Miriam Cipolloni in una finale tutta grossetana, mentre per la categoria dei più grandi i fiorentini Alessandro Poppi e Leonardo Marzocca sconfiggono le grossetane Flaminia Biagi e Livia Brassi classificatesi seconde. Prossimo appuntamento il 10 dicembre con i tornei giovanili di tennis e di padel. E per quanto riguarda il tennis sempre al The Village si è concluso il torneo Tpra Prequali Ibi 24 2023 iniziato il 6 novembre scorso. Al torneo hanno partecipato quasi 50 giocatori tra maschile e femminile. Nel femminile Rovena Tosti ha avuto la meglio sulla giocatrice Giulia Solimeno per un punteggio di 6-3, 6-2.