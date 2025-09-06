Prestigio. Anna Nerelli sempre al top. Convocata per gli Europei

Una tennista grossetana agli Europei giovanili. Otto ragazzi italiani saranno impegnati a breve ai Campionati Europei under 16 di tennis che si disputeranno a Parma. E tra questi ci sarà anche una grossetana. Anna Nerelli, giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto, fa parte della selezione azzurra che tra pochi giorni scenderà in campo.

Saranno quindi otto i giocatori italiani ai nastri di partenza dei Campionati Europei Under 16, in programma per il terzo anno consecutivo a Parma.

La manifestazione avrà nel Circolo del Castellazzo la sua sede principale, ma gli incontri saranno programmati anche sui campi di Tc Parma, Tc President e Sporting Club Parma.

Anna Nerelli si è guadagnata questa convocazione grazie agli ottimi risultati ottenuti quest’anno sia col Ct Grosseto, sia da sola in tornei internazionali. L’inizio è previsto per domenica 21 settembre, mentre i titoli saranno assegnati sabato 27. In quanto nazione ospitante, l’Italia potrà beneficiare della partecipazione di ben otto giocatori.

In campo maschile sono stati selezionati Francesco Pansecchi, Filippo Francesco Garbero, Luca Cosimi e Mattia Logrippo, mentre nel femminile toccherà a Sofia Ferraris, Angelica Sara, Anna Nerelli e Ludovica Casalino.