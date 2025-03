Prestigiosa affermazione in Coppa Italia Uisp. Tc Ribolla, che exploit. Campione regionale

Il Tennis Club Ribolla trionfa nella Coppa Italia a squadre Uisp e si laurea campione regionale. Nella finale giocata al Tennis Park di Calenzano il team maremmano ha sconfitto la squadra di Campi Bisenzio al termine di tre incontri che hanno consegnato il trofeo regionale nella categoria Silver.

Un percorso che non era iniziato nel migliore dei modi per la sconfitta nel primo incontro di singolare di Gioele Macii, al quale però è seguita una prestigiosa rimonta nel secondo singolare con la vittoria di Luca Barbafiera che ha riequilibrato il punteggio. E’ servito l’incontro di doppio disputato da Luca Barbafiera e Johnny Lodi per decretare ai punti la vittoria finale per il Tennis Club Ribolla che porta in Maremma il trofeo regionale di categoria.

Il cammino che ha portato i minerari del presidente Fabio Cheli alla disputa della fase regionale era iniziato con la fase provinciale a novembre scorso, a seguito della quale il Tennis Club Ribolla era riuscito a trionfare in un girone a sette squadre che comprendeva anche le squadre di Porto Ercole, Piombino, Grosseto, Scansano, Bagno di Gavorrano e Castel del Piano. A seguire, nei quarti di finale il Tc Ribolla ha avuto la meglio sulla squadra di Incisa Valdarno in trasferta per poi aggiudicarsi anche la semifinale casalinga con il Porto Ercole.

"E’ stata una bella giornata di sport quella che ci ha permesso di giocare in un impianto prestigioso ed una grande soddisfazione per essere riusciti a portare il trofeo in Maremma – dice il presidente Fabio Cheli –. Al di là dell’aspetto competitivo, e nonostante il tennis sia uno sport individuale, in questi mesi siamo riusciti a consolidare un gruppo di amici che principalmente giocano per divertirsi, anche se nel momento in cui c’è da tirare fuori il carattere, non si tirano certo indietro. Voglio ringraziare tutti i giocatori che alternandosi negli incontri insieme al sottoscritto hanno contribuito mattone dopo mattone a costruire questo successo: Luca Barbafiera, Johnny Lodi, Gioele Macii, Michele Polemi, Fabrizio Prodomo e Massimo Tronconi".