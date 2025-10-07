Prima giornata, primo successo. Il Match Ball passa a Genova. Adesso la sfida col Tc Crema
Prima giornata, prima vittoria. Il Match Ball Firenze inizia bene vincendo in trasferta per 4-2 contro il quotato Park Genova, nel massimo campionato a squadre di tennis Serie A1 maschile. Una giornata al cardiopalma con la sconfitta nella prima partita del fiorentino Lorenzo Sciahbasi superato da Miletich 6-2 6-4, mentre Gianmarco Ferrari riporta il pareggio dei singoli battendo Sorrentino in un combattuto 6-4 al terzo set.
Andrea Meduri del Match Ball perde da Ceppellini 6-4 6-4 e Jacopo Berrettini vince con Gianluca Mager (ex 62 atp) 6-7 6-2 6-2. E con i singoli finisce in parità 2-2. La sfida si risolve nei doppio, entrambi portati a casa dal Match Ball in una serratissima lotta punto dopo punto al super Tie-break.
Appuntamento a Candeli domenica 12 ottobre con il Match Ball che ospita il Tc Crema (squadra campione d’Italia in carica) per una giornata che si preannuncia di grandi emozioni, con ingresso libero al pubblico. Il Match Ball ha una squadra di valore con capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi.
F. Que.
