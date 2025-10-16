Queen’s Club e CT Firenze, gemellaggio di lusso

Uno spettacolare incontro, ricco di significati, fra due storici club centenari. Presso il prestigioso Queen’s Club di Londra si è disputata una suggestiva sfida e un gemellaggio sportivo tra il sodalizio inglese e il Circolo Tennis Firenze 1898. Al termine delle varie partite tennistiche non è stata proclamata una società vincitrice ma, nello spirito amichevole della manifestazione, c’è stata festa e brindisi per tutti.

"Con l’organizzazione di questi eventi, fortemente voluti dal Consiglio Direttivo del Circolo fiorentino - afferma la direttrice sportiva del Ct Firenze, Sara Mazzetti - si prosegue nel solco della tradizione di agevolare incontri di grande fascino e valore. Vogliamo unire sport e amicizia fra club di tennis che in tutto il mondo sono stati fondati più di un secolo fa". Inoltre Mazzetti tiene a precisare: "L’ospitalità del Queen’s è stata impeccabile, hanno ricambiato la nostra del maggio 2025. Ben 24 giocatori (12 uomini e 12 donne) di vari livelli di gioco si sono affrontrati per tutta la giornata, la serata si è conclusa con aperitivo e cena nella celebre palazzina di fronte al campo in erba dove ogni anno, la settimana prima di Wimbledon, si disputa il prestigioso torneo internazionale maschile Queen’s Club Championships, con la presenza dei migliori giocatori al mondo.

F. Que.