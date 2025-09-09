Roveri brinda al tricolore. Nuovo campione under 15

AREZZOZeno Roveri del Tennis Giotto è campione italiano Under 15. Il giovane tennista, nato nel 2010, ha trionfato nella rassegna nazionale andata in scena sui campi della Virtus Tennis di Bologna e ha scritto una nuova, storica, pagina per il circolo aretino che ha così ulteriormente arricchito la propria bacheca tricolore. Le soddisfazioni del Tennis Giotto ai Campionati Italiani Under 15 sono arrivate anche nel doppio dove Pietro Bramanti è stato protagonista di un cammino di altissimo livello che si è concluso solo in finale, certificando l’eccellenza di un gruppo di atleti che è stato ben guidato dal maestro Giovanni Ciacci e che nella scorsa stagione aveva già festeggiato il titolo italiano a squadre nell’Under 14. Campione italiano di doppio nel 2024 e testa di serie numero tre, Roveri ha vissuto un percorso particolarmente brillante in cui ha ben superato coetanei fino ad approdare all’impegnativo ostacolo della semifinale dove si è trovato opposto a Giorgio Ghia.L’incontro ha testimoniato lo stato di forma dell’aretino che si è imposto con un doppio 6-1 in appena cinquantotto minuti di gioco, ottenendo il pass per l’atto conclusivo contro Alessandro Matteo Gallo della Horizon Tennis Home di Vicenza. La finalissima ha visto Roveri vincere il primo set per 6-2 e poi, con il risultato sul 5-5 nel secondo set, ha conquistato gli ultimi due game per fissare il punteggio sul 7-5 e festeggiare il tricolore.Matteo Marzotti