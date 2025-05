Sara Fappani e Camilla Betti vincono il Master regionale di pickleball

All’orizzonte c’è la missione (sportiva) romana per la coppia composta da Sara Fappani e Camilla Betti che hanno vinto il Master regionale femminile di pickleball: le due atlete hanno trovato nel Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi la culla dove esprimersi al meglio, sotto la guida dell’istruttore Marco Betti, a sua volta alla guida di uno staff molto collaudato. Gli appassionati di pickleball del Tennis Raffaelli hanno dimostrato ottime credenziali nella stessa manifestazione – che prevede la fase finale a Roma - con le semifinali del doppio maschile Betti-Maffei e del doppio misto Bertola-Fappani. Alla manifestazione conclusiva hanno preso parte oltre centocinquanta atleti che hanno confermato anche un ottimo valore tecnico. Insomma, per il pòickleball si tratta di una vera esplosione di attività, visto e considerato che molti giovani (e non solo loro) si avvicinano a questa disciplina con entusiasmo e soprattutto con tanta voglia di mettersi in luce.

Per la direzione del Tennis Raffaelli si profila un’intensa stagione. Accanto al tennis e al pickleball ci sono importanti iniziative che riguardando anche il padel: insomma, sarà un’estate a tutto sport considerando che all’interno del Centro sportivo del ’Raffaelli’ c’è anche la piscina. Non mancheranno le occasioni per arricchire il programma con manifestazioni a tutto tondo, giovani e meno giovani alla ribalta.