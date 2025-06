Scontri tra tifosi a Rieti: 20 denunciati e Daspo fino a 5 anni

Sono 20 i tifosi denunciati dopo gli scontri avvenuti il 26 marzo scorso al Palasojourner di Rieti in occasione della partita di basket tra Real Sebastiani Rieti e RivieraBanca Basket Rimini. La Digos ha identificato 15 tifosi riminesi, appartenenti al gruppo ultras “Il Barrio”, accusati di danneggiamento e incendio aggravato in concorso, e 5 reatini denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.

Due van con ultras riminesi si sono staccati dal corteo scortato dalla polizia, dirigendosi autonomamente in un bar vicino al palazzetto dove, armati di bastoni e fumogeni, si sono scontrati con i tifosi locali. Sono stati danneggiati auto e cassonetti prima della fuga. Tra i riminesi identificati, nove risultano già noti alle forze dell’ordine e due sono destinatari di precedenti Daspo per scontri calcistici.

Tensioni si sono verificate anche a fine gara: per evitare contatti tra tifoserie, la polizia ha ritardato l’uscita dei locali, provocando reazioni aggressive e insulti agli agenti.

Il questore ha emesso Daspo da 1 a 5 anni per tutti i coinvolti.