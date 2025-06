Scudetto Over 55 maschile: Ct Etruria Prato sfida Appia Club Roma per il titolo

Terza e ultima giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto a squadre Over 55 maschile. I risultati del secondo giorno hanno infatti determinato una situazione di grande incertezza. In particolare, la formazione del Ct Etruria Prato padrona di casa, dopo aver superato il Ct Mario Stasi Lecce, è stata infatti sconfitta nel derby contro il Match Ball Firenze. Nel dettaglio dei risultati, Marco Filippeschi è stato battuto da Nicola Richelmi per 6-2 6-3 e poi Giorgio Carcani ha perso al terzo set con Simone Galli e il team fiorentino, che era finito ko alla prima giornata con Appia Country Club Roma 2-1, ha raggiunto a pari punti quello pratese. Nell’altro match di ieri, l’Appia Country Club Roma è riuscita a superare 2-1 il Ct Mario Stasi Lecce grazie al doppio e si è portata con 4 punti in testa al girone davanti al Ct Etruria Prato e Match Ball Firenze con 2 e al Ct Mario Stasi Lecce con 0. L’ultima giornata potrebbe non essere conclusiva in caso di vittoria del Ct Etruria su Appia Club Roma: in caso di vittoria del team di casa su Roma e del Match Ball Firenze su Lecce si arriverebbe con tre squadre a pari merito e per aggiudicare il titolo sarebbero necessari due doppi di spareggio. Se invece Appia Country Club Roma supererà il Ct Etruria, quella capitolina sarà la nuova squadra campione d’Italia Over 55.

Massimiliano Martini