Serie A maschile a squadre. Doloroso scivolone di Crema (5-1) a Firenze . Vigevano si salva in extremis (3-3) con Vicenza
Secca sconfitta del Tennis Club Crema nella seconda giornata del campionato di serie A1 maschile. La formazione campione d’Italia ha rimediato una brutta battuta d’arresto a Firenze contro il Match Ball per 5-1. Eppure le cose erano cominciate bene per la formazione capitanata da Armando Zanotti, con il punto conquistato da Riccardo Bonadio su Gianmarco Ferrari per 6/1, 6/2. A seguire sono però arrivate le sconfitte di Leonardo Cattaneo (7/5, 6/4 da Lorenzo Sciahbasi), Samuel Vincent Ruggeri (6/4, 6/2 da Filip Jianu), Lorenzo Bresciani (6/1, 2/0 e ritiro contro Andrea Meduri) e dei doppi Ruggeri/Cattaneo (6/7, 7/6, 10/8 da Jianu/Meduri) e Arnaboldi/Bonadio (7/6, 6/1 da Ferrari/Sciahbasi), che lasciano Crema ad un pericoloso terzo posto del raggruppamento con 1 solo punto in due turni, dietro ai toscani a punteggio pieno e al Circolo Tennis Palermo a quota 4.
Rimonta d’orgoglio invece per il Selva Alta Vigevano nel girone 3. I lomellini hanno impattato sul 3-3 contro il Tennis Comunali Vicenza grazie ai successi nei doppi, dopo essersi trovati sotto 3-1 al termine dei singolari. Ad aprire le danze è stato un positivo Julian Ocleppo, impostosi 7/6, 2/6, 6/4 su Andrea Picchione. Poi sono arrivate tre sconfitte per Lorenzo Beraldo (3/6, 6/3, 6/4 da Gabriele Bosio), Dalibor Svarcina (6/4, 6/2 da Damir Dzumhur) e Filippo Baldi (7/6, 6/2 da Alessandro Battiston), a rimettere le cose a posto ci hanno pensato Ocleppo/Conti (3/6, 6/1, 11/9 su Dzumhur/Picchione) e Baldi/Svrcina (6/4, 3/6, 11/9), procurando un punto ormai inaspettato che permette a Vigevano di mantenere la leadership nel raggruppamento con 4 punti davanti a TC Italia Forte dei Marmi e CT Zavagli a quota 3, chiude Vicenza con 1 punto.
Domenica 19 ottobre si gioca la terza giornata: Crema è obbligata a vincere in casa contro il Park Tennis Club Genova, mentre il Selva Alta sarà di nuovo impegnata in trasferta, a Ravenna contro il Ct Zavaglia.
Silvio De Sanctis
