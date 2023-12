Serie A1 femminile. La bergamasca Pigato porta allo scudetto Casale

C’è la firma di Lisa Pigato nel titolo italiano conquistato dalla Canottieri Casale Monferrato nella finale di serie A1 disputata al Circolo della Stampa-Sporting di Torino. La squadra piemontese ha confermato lo scudetto guadagnato nel 2022, battendo 3-1 il CT Palermo, grazie al pesante contributo fornito dalla ventenne bergamasca, autrice di un successo nel singolo su Giorgia Pedone per 63, 36, 64 per il punto del momentaneo 2-0 dopo la vittoria in apertura della compagna Deborah Chiesa su Anastasia Abbagnato, ma soprattutto decisiva nel doppio (con Chiesa) su AbbagnatoBassols Ribera per 62, 62, che ha consegnato il punto del trionfo, dopo la sconfitta di Cristina Andreea Mitu nel terzo match ad opera della stessa Marina Bassols Ribera che aveva riaperto momentaneamente la contesa. "Sono felicissima per me e per il team, ci mettiamo tanto impegno e ha dato buoni risultati - ha commentato Pigato, tornata ad allenarsi con papà Ugo dopo qualche mese di separazione sul campo -. Fisicamente non stavo benissimo, però mi sono detta di giocare con coraggio, andare più a rete e accorciare gli scambi. Con papà come coach, mi diverto di più e mi sento molto meglio". Un binomio tornato a dare buoni frutti sul circuito ITF: Lisa ha concluso la stagione al numero 338 del mondo.

S.D.S.