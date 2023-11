Serie A1. Il Tc Pistoia attende Messina: "Domani sarà una sfida difficile»

"La partita di mercoledì si giocherà. Sono stati giorni non facili, per la nostra provincia. Dal canto nostro, abbiamo un motivo ulteriore per dare il massimo". Parola di capitan Tommaso Brunetti, che ha confermato che l’incontro fra Tennis Club Pistoia e CT Vela Messina si farà. Un match valido per la quarta giornata della Serie A1 di tennis, che avrebbe dovuto prendere disputarsi lo scorso mese ma che era stato rinviato a seguito di un accordo fra le due società. Appuntamento quindi domani alle 10, con spettacolo garantito per il pubblico pistoiese. Di certo sarà un confronto molto impegnativo: sulla carta, il club siciliano è uno dei più attrezzati per quanto concerne la vittoria del campionato ed è impaziente di riprendersi il comando del girone 2 di campionato, ceduta momentaneamente al Selva Alta. D’altro canto, Vatteroni e compagni vogliono riscattare tanto la battuta d’arresto maturata nella scorsa giornata del torneo (non senza polemiche) quanto la sconfitta subìta in Sicilia, al termine del match d’andata. La società presieduta da Luigi Brunetti occupa attualmente la terza posizione del raggruppamento con 3 punti, a quattro lunghezze di ritardo dal Vela Messina. Ecco quindi che l’obiettivo resta quello di vendere cara la pelle, cercando di ottenere almeno un punto. Pur nella consapevolezza del fatto che la partita da non sbagliare assolutamente sarà quella di domenica prossima a Roma, contro il TC Parioli.

Giovanni Fiorentino