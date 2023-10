Serie A1 maschile e serie A2 femminile. Il Tc Bisenzio Manteco alla prova Junior Club. La capolista Tc Prato in trasferta a Torino

Trasferte insidiose per le squadre pratesi impegnate nella serie A di tennis. Il Tc Bisenzio Manteco, in A1 maschile, sarà a Perugia contro lo Junior Club per il ritorno della sfida pareggiata 3-3 a Prato. Mentre il Tc Prato, capolista del girone 2 della serie A2 femminile, sarà a Torino contro la Stampa Sporting Torino. Per il team capitanato da Elena Tonelli e Marco Paltracca sarà un match importante dopo il pareggio proprio all’esordio, in casa, contro lo Junior Perugia e le due sconfitte a Palermo e Sassuolo. Una sfida-salvezza, che vedrà il Tc Bisenzio Manteco (Pieri, Canò, Banti, Bonechi e Stefanini) affrontare lo Junior Tennis Perugia (Gerini, Moroni, Casucci, Cecconi e Militi Ribaldi) per cercare tre punti che potrebbero dare alla squadra del presidente Sandro Becagli la possibilità di raggiungere il secondo posto e la permanenza in A1. In A2 femminile il Tc Prato (9 punti) sarà di scena a Torino contro la Stampa Sporting (4 punti). La squadra capitanata da Claudia Romoli arriva da tre affermazioni e proverà a mantenere la testa del girone per giocarsi direttamente la promozione nella finale play off. In campo una tra Cristina Dinu e Irene Burillo, insieme con Viola Turini, Beatrice Ricci e Virginia Lanzillo.

L. M.