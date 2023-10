SERIE A2 FEMMINILE E SERIE A1 MASCHILE. Tc Prato, missione compiuta: espugnata Torino. Il Tc Bisenzio Manteco cede a Perugia

Gioie e dolori per le squadre pratesi impegnate nella serie A a squadre di tennis. Sorride il Tc Prato in serie A2 femminile dopo aver espugnato Torino, mentre arriva una secca sconfitta per il Tc Bisenzio a Perugia nella quarta giornata di serie A1 maschile. Partiamo dalle note positive. In serie A2 continua la striscia di vittorie per il team rosa del Tc Prato che espugna anche la Stampa Sporting Torino per 4-0 e cala il poker su quattro gare disputate. In formazione tipo (con Lucrezia Stefanini, Cristina Dinu e Viola Turini) la squadra capitanata da Claudia Romoli si consolida dunque capolista del girone 2 grazie alle vittorie nei singolari ottenute da Stefanini su Gardella (6-0, 6-0), da Dinu su Procacci (6-0, 6-1)e da Turini su Sema (6-4, 6-4), e grazie all’affermazione nel doppio portata a casa dal duo Dinu-Turini contro Fornaseri e Gardella. Le ultime due giornate vedranno le pratesi impegnate in casa (domenica 12 e 19 novembre) per arrivare alla finale playoff. "Eravamo in formazione tipo e tutte le giocatrici hanno giocato almeno due incontri per poter disputare i playoff - spiega la capitana Romoli - ora vogliamo chiudere il girone nel migliore dei modi in casa davanti al nostro pubblico".

Sfida da dimenticare, invece, per il Tc Bisenzio Manteco nel girone 4. Il Fabbricone viene sconfitto 6-0 dallo Junior Tennis Perugia in un match a senso unico. Ora per il team laniero ci saranno due incontri casalinghi con Ct Palermo e Sporting Sassuolo (12 e 19 novembre) per preparare al meglio i playout salvezza. La classifica vede il Ct Palermo a 10 punti, Sporting Sassuolo e Junior Perugia a 5, Tc Bisenzio a 1. Intanto a Prato si sta giocando il 18esimo trofeo "Francesca Morini", torneo per rappresentative fra i migliori under 12 d’Italia, con finali in programma domani al Ct Coiano. Quest’anno le regioni a contendersi l’ambito trofeo sono Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Umbria.