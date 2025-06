Serie B1: nell’andata dei playout vittoria (4-2) a Schio. Sporting Club Montecatini. Gli uomini vedono la salvezza

Sporting Club Montecatini, un sorriso e il congedo. Stavolta le buone notizie arrivano dalla squadra maschile, capitanata da Daniele Balducci: i termali hanno violato i campi del Tennis Club Schio con il punteggio di 4-2, nella partita d’andata dei playout. La permanenza in serie B1 nazionale si deciderà, quindi, domenica prossima 29 giugno sui campi di casa: basterà anche un pareggio, 3-3, per mantenere la categoria, mentre una sconfitta per 4-2 comporterebbe un immediato doppio di spareggio. La peggiore delle ipotesi, il k.o. per 5-1, farebbe esultare i vicentini, che così conserverebbero la serie.

Playoff amari per la formazione femminile, anche quest’anno autrice di un campionato da applausi: a Clusone, in provincia di Bergamo, il Tennis Altopiano ha regolato le nostre portacolori 3-0, proseguendo la propria corsa-promozione. Per le giocatrici montecatinesi, però, la certezza di disputare il torneo di B1 nazionale anche nel 2026. Ma vediamo nel dettaglio com’è andata.

Per lo Sporting Club maschile, le vittorie portano le firme di Pablo Masjuan 6-3, 6-3 a Guillaume Louis Baptist Dalmasso, Lorenzo Balducci 7-6 (10-8), 6-3 a Matteo Marfia, Leonardo Braccini 6-3, 6-1 a Guido Costante Pegoraro, e del doppio Matteo Bindi-Braccini 6-3, 3-6, 10-6 al duo Marfia-Pegoraro. Niente da fare, invece, per Bindi con Pietro Pettinà (6-3, 6-3) e per il doppio Masjuan-Balducci contro Dalmasso-Pettinà 5-7, 7-6 (7-5), 15-13. Tra le donne, cadute di Valentina Melissa Merku 6-0, 6-4 al cospetto di Martina Colmegna, Vittoria Benedetti 6-1, 6-1 contro Radka Zelnickova e la capitana giocatrice Giulia Ferrari 6-3, 6-1 con Anja Lucia Casari. "Soddisfatti della stagione delle ragazze – la chiosa del responsabile tecnico dello Sporting, Daniele Balducci –, che meritano il giusto plauso, contenti della gara d’andata dei ragazzi. Ma attenzione: c’è il ritorno da giocare. Dunque, massima concentrazione e determinazione".

Gianluca Barni