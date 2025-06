Serie B1: netto 6-0 per la squadra maschile che raccoglie tre punti importanti in chiave salvezza. Lo Sporting Club Montecatini supera Mesagne

Tre punti preziosi in chiave-salvezza. Lo Sporting Club Montecatini non si lascia scappare la ghiotta occasione, surclassando con il punteggio di 6-0 il Circolo Tennis Dino De Gaudio Mesagne nel quinto turno del campionato maschile di serie B1. Sui campi di casa, i tennisti capitanati da Daniele Balducci non hanno avuto problemi a sbarazzarsi dei pugliesi: Lorenzo Balducci ha inflitto 6-4, 6-3 a Simone Pacciolla, Leonardo Braccini ha spazzato via 6-1, 6-0 Roberto Margherita, il francese Remi Boutillier avuto la meglio 7-6 (7-4), 6-1 di Andrea Massari e il doppio formato da Balducci e Braccini battuto 7-6 (7-4), 6-1 quello composto da Massari e Pacciolla. Queste le partite disputate: gli altri due punti sono stati assegnati perché i rivali erano uno in meno. Grazie a questo successo, lo Sporting Club Montecatini è al quinto posto della classifica del girone 5 con 6 punti, dietro a Terranova 13, Treviglio 12, Modena 10 e Play Pisana 9, ma davanti a Sassuolo 3 e Mesagne -1. Nell’ultima giornata della regular season, domenica prossima 8 giugno, i termali saranno impegnati sui campi della Play Pisana, a partire dalle 10. Dopo aver osservato, da calendario, la giornata di riposo, tornerà in campo pure la formazione femminile dello Sporting Club, che giocherà davanti ai propri tifosi contro il Tennis Club Baratoff Pesaro.

Gianluca Barni