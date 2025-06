Serie b1. Sporting Club Montecatini. Donne ai playoff, uomini ai playout

L’ultima giornata della regular season del campionato di serie B1 nazionale di tennis ha visto le donne dello Sporting Club Montecatini imporsi 3-1 sulle tenniste del Tennis Club Baratoff Pesaro sui campi termali. Terzo posto in classifica e playoff centrati. La prima partita, in gara secca, fuori casa domenica 22 giugno contro la formazione seconda classificata di un altro girone. Niente da fare, invece, per gli uomini, ko (6-0) col Play Pisana. Ergo, quinta piazza in graduatoria, che significa playout contro la sesta di un altro raggruppamento. Andata lontano da Montecatini Terme domenica 22, ritorno tra le mura amiche domenica 29 giugno. Nel dettaglio, Gloria Ceschi ha battuto 6-1, 7-5 Anna Pierini; Vittoria Benedetti avuto la meglio 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 6-0 di Arianna Ovarelli; Valentina Melissa Merku superato 6-4, 4-6, 6-4 Matilde Magrini; il doppio Benedetti-Merku, invece, è stato sconfitto 6-1, 7-5 da quello composto da Magrini e Diana Rolli. Tra i ragazzi capitanati da Daniele Balducci, Davide Covi si è arreso 6-0, 6-0 a John Nargi Echeverria Madurga; Tommaso Melosi 6-2, 6-3 a Massimo Pizzigoni; Leonardo Braccini 6-2, 6-2 a Franco Manuel Egea; Matteo Bindi 6-3, 0-6, 6-3 a Lorenzo D’Intini; il doppio Covi-Alessio Pierotti 6-1, 7-5 a Egea-Riccardo Ignoto; infine, il doppio Gianluca Fabiani-Melosi 6-4, 6-2 a Francesco Coleine-D’Intini.

