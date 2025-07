Serie B1 uomini. Sporting Club, battuto il Tc Schio: è salvezza

Un bel 3-1 casalingo che significa l’agognata salvezza. Dopo la vittoria per 4-2 nella partita di andata, lo Sporting Club Montecatini si è ripetuto nella gara di ritorno dei playout del campionato maschile di serie B1 nazionale: 3-1 al Tennis Club Schio e un 2026 ancora in cadetteria d’eccellenza, così come le donne della società termale. Questa volta, protagonisti del successo montecatinese sono stati Lorenzo Balducci, che ha superato 6-4, 6-1 Matteo Marfia, Leonardo Braccini, che ha avuto la meglio 6-4, 6-1 di Pietro Pettinà e Matteo Bindi, che ha battuto – anche in questo caso con il punteggio di 6-4, 6-1 – Guido Costante Pegoraro. "Dopo i primi tre singolari, avevamo centrato il nostro obiettivo: la permanenza in categoria – commenta il capitano non giocatore della squadra degli uomini Daniele Balducci, responsabile tecnico dello Sporting Club –. Per questo il nostro spagnolo, Pablo Masjuan, si è ritirato anche se in vantaggio 6-3, 2-1 nel confronto con Guillaume Louis Baptiste Dalmasso, portacolori del team vicentino". Dopo le femmine, quindi, che sono uscite al primo turno dei playoff e che rigiocheranno il torneo di B1 anche il prossimo anno, ecco la soddisfazione del mantenimento della categoria da parte dei maschi. "Non sono stati campionati semplici, sia per gli uomini che per le donne – fa sapere Balducci – e proprio per questo la nostra gioia è grande: non è stato facile raggiungere i traguardi, ma ce l’abbiamo fatta. Questi risultati confermano la bontà delle nostre scelte e ci danno entusiasmo e voglia di fare sia per i prossimi tornei individuali che andremo ad affrontare che per l’allestimento delle compagini dell’anno venturo".

Gianluca Barni