Serie B2 donne. Festa per il Tc Pistoia. Promozione in serie B1

La formazione femminile del Tennis Club Pistoia ha conquistato la promozione in Serie B1. E’ il verdetto emesso dalla finale di ritorno dei playoff, andata in archivio pochi giorni fa: le tenniste Katarina Stresnakova, Sveva Pieroni, Giada Rossi, Alessandra Anghel, Sveva Fumagalli e Carlotta Landini (con Francesco Capperi e Tommaso Brunetti come capitani) hanno permesso alla società presieduta da Luigi Brunetti di salire di categoria anche nel campionato femminile. Una cavalcata iniziata nelle scorse settimane, la loro, fino al grandioso epilogo.

Partendo dalla fase a gironi del campionato di Serie B2, con il TC Pistoia che si era da subito mostrato competitivo. Le ragazze avevano infatti chiuso il girone 1 al secondo posto con 13 punti (gli stessi del TC Milano Bonacossa, però) con quattro vittorie ed un pareggio in sei incontri disputati. Un piazzamento incoraggiante che aveva consegnato al gruppo le chiavi dei playoff contro le milanesi del Quanta Club. C’era la sensazione di poter tagliare il traguardo per prime, incoraggiate dalla possibilità di sfruttare per prime il fattore-campo.

Sensazioni confermata nel match d’andata, disputato lo scorso 22 giugno: Pieroni, Stresnakova e Anghel hanno vinto i rispettivi incontri rispettivamente contro Sonia Cassani (6-7, 6-3, 7-6) Vittoria Gatti (6-1, 6-4) e Aurora Urso (6-1, 6-3) cedendo alle rivali solo nel doppio. E su queste basi, la finale di ritorno è diventata poco più di una formalità: il successi di Anghel (6-1, 6-4 contro Urso) ha propiziato la vittoria finale. La formazione maschile, retrocessa lo scorso anno in Serie A2, tenterà il prossimo autunno di centrare il pronto ritorno in quella Serie A1 della quale Pistoia è stata tra le protagoniste per una manciata di stagioni. Intanto, le sportive pistoiesi possono esultare ed iniziare a prepararsi alla nuova sfida.

Giovanni Fiorentino