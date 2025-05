Sporting Club Montecatini, donne ok. Nuova sconfitta casalinga per gli uomini

Un altro bel pareggio per lo Sporting Club Montecatini femminile, 2-2 a Santa Margherita Ligure, e secondo posto nella classifica del campionato di serie B1, un altro k.o. per la squadra maschile, 2-4 casalingo con il Tennis Club Terranova, e penultima posizione nella graduatoria della B1 a due giornate dal termine della regular season.

Le donne, guidate da Giulia Ferrari, hanno vinto due singolari su tre: Vittoria Benedetti ha avuto ragione, 6-3, 6-4, di Francesca Miglio, mentre Valentina Melissa Merku ha vinto in rimonta, 5-7, 7-6 (8-6 al tie-break), 6-0, contro Emma Peretti. Gloria Ceschi si è dovuta inchinare, 6-4, 6-1, a Adrienn Nagy, mentre il doppio composto da Ceschi e Benedetti è stato sconfitto, 6-7 (6-8), 6-3, 10-6, da quello formato da Nagy e Aurora Nosei. Grazie a questo prezioso punticino, le donne sono seconde a 8 punti, all’inseguimento di San Giorgio del Sannio 12, ma davanti a Virtus Tennis 7, Santa Margherita Ligure 5, Circolo Tennis Vela Messina 3, Tennis Club Baratoff e Plebiscito Padova 2. Montecatini e Messina hanno una partita in più.

Niente da fare per gli uomini, capitanati da Daniele Balducci: Leonardo Braccini e il doppio Lorenzo Balducci-Braccini hanno battuto rispettivamente 6-0, 6-3 Andrea Calcagno e 6-2, 6-3 Calcagno-Andrea Mendola. Tommaso Melosi ha alzato bandiera bianca, 6-1, 6-2, contro Leonardo Mazzucchelli, così come Balducci, 6-3, 6-2 con Federico Salomone, Davide Covi, 3-6, 6-1, 6-4, con Davide Vargiu e Alessio Pierotti-Gianluca Fabiani, 6-1, 6-1, con Salomone-Mazzucchelli. Gli uomini sono penultimi a 3 assieme allo Sporting Club Sassuolo, dinnanzi a Dino De Guido 0, dietro a Treviglio 12, Terranova e Modena 10, Play Pisana 6. Domenica 1° giugno le donne riposano, mentre gli uomini saranno impegnati, dalle 10, in casa contro il Circolo Tennis Dino De Guido Mesagne.

Gianluca Barni