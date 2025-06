Sporting Club Montecatini sfida Tennis Altopiano Clusone e Tennis Club Schio nei playoff B1

Saranno il Tennis Altopiano Clusone e il Tennis Club Schio gli avversari rispettivamente della squadra femminile e di quella maschile dello Sporting Club Montecatini nei playoff e nei playout di serie B1 nazionale. Due rivali difficilissimi, quelli delle province di Bergamo e Vicenza, abbinati nel sorteggio svoltosi al termine della regular season. Due contendenti di valore, che occorrerà superare per coltivare il sogno-promozione e soprattutto mantenere la categoria.

Nell’ultimo turno della stagione regolare del campionato di serie B1 nazionale, le montecatinesi, capitanate da Giulia Ferrari, si sono imposte con il punteggio di 3-1 sulle tenniste del Tennis Club Baratoff Pesaro sui campi dello Sporting Club: morale, terzo posto in classifica e playoff centrati con pieno merito. Le donne torneranno a giocare domenica prossima 22 giugno, dalle 10 nella cittadina lombarda: una partita secca, da vincere.

Nell’ultima giornata del torneo, niente da fare, invece, per gli uomini, che in schieramento largamente rimaneggiato hanno ceduto 6-0 a Roma al cospetto del Play Pisana. Ergo, quinta piazza in graduatoria, che significa playout contro la sesta di un altro raggruppamento. Gara d’esordio domenica prossima 22 giugno in trasferta, ritorno tra le mura amiche la settimana successiva, domenica 29 giugno. Anche in questo, occorre aggiudicarsi il doppio confronto: conservare la B1 sarebbe importante. Molto.

"Non sono stati sorteggi fortunati – ammette, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, il capitano non giocatore degli uomini, nonché responsabile tecnico del sodalizio termale, Daniele Balducci –. Gli avversari sono forti, molto forti, estremamente competitivi. Con Altopiano, tra l’altro da affrontare in una partita secca fuori casa, è un incontro dal pronostico quasi proibitivo. Questo non significa che non ci proveremo, che non tenteremo di farlo nostro, ma è bene essere consapevoli delle difficoltà che ci attendono. Quanto alla compagine di Schio, è validissima: in casa, poi, gioca su campi veloci. Anche in questo caso, si tratta di un ostacolo non semplice da aggirare. Ripeto: tutto questo deve motivarci ancora di più, perché in entrambi i casi vincere sarebbe tanta, tanta roba".

Gianluca Barni