Sporting Club Montecatini: vittorie per le squadre maschile e femminile in serie B1

Incoraggiante avvio di campionato per le squadre, maschile e femminile, dello Sporting Club Montecatini. Sia gli uomini, capitanati da Daniele Balducci, che le donne, guidate da Giulia Ferrari, hanno ottenuto una vittoria nelle prime due giornate del torneo di serie B1. I maschi hanno dapprima perso in casa, 4-2, contro il Tennis Club Modena e poi violato i campi dello Sporting Club Sassuolo con il punteggio di 4-2. Le femmine hanno alzato bandiera bianca, 4-0, tra le mura amiche al cospetto di San Giorgio del Sannio per poi espugnare, 3-1, Padova nel recupero del primo turno, rinviato a causa della pioggia. Nel prossimo turno, in programma per entrambe domenica 11 maggio, gli uomini saranno di scena a Treviglio mentre le donne a Bologna contro la Virtus Tennis.

Contro Modena, le vittorie termali sono arrivate in singolare grazie a Felix Milan Welte (6-3, 6-4) a Federico Marchetti e in doppio per merito della coppia formata da Balducci e Welte (6-0, 6-0) a Marchetti–Marandon. Contro Sassuolo, in singolare Balducci ha battuto 6-2, 6-2 Alberto Nicolini, Welte piegato 6-3, 6-4 Filippo Bettini, il doppio composto da Welte e Davide Covi superato 6-4, 7-6 Chiletti-Toschi e quello formato da Balducci e Braccini avuto la meglio 6-3, 6-7, 10-4 di Bettini-Nicolini.

Contro Padova, successi di Gloria Ceschi 6-2, 7-5 contro Federica Rita Arcidiacono, Vittoria Benedetti 6-3, 6-4 con Victoria Zenato e Ceschi-Benedetti 7-5, 4-6, 13-11 contro Gaia Sanesi e Serena Agostini.

Gianluca Barni