Stefanini, gioia Azzurra: "Esperienza incredibile"

"È stata una settimana incredibile, un capitolo della mia vita che ricorderò sempre con grande orgoglio e felicità". A mente un po’ più fredda, Lucrezia Stefanini ha così commentato il secondo posto nella Billie Jean King Cup conquistato con la Nazionale, in Spagna. Fra le atlete convocate da capitan Tathiana Garbin per il mondiale di tennis a squadre c’era anche la tennista carmignanese, ormai settima nella classifica delle migliori tenniste italiane. E anche se non è di fatto stata impiegata, ha avuto modo di respirare l’aria delle grandi sfide e di fare gruppo.

"Faccio fatica ad esprimere le emozioni e a descriverle a parole – ha affermato l’atleta venticinquenne, ricordando il momento della chiamata in azzurro - ed è per questo che quando mi ha chiamato Tathiana al telefono per comunicarmi la convocazione in BJK Cup non ho realizzato subito quello che mi stava dicendo. Così rimasi in silenzio per qualche secondo, cercando di elaborare quelle parole, per poi scoppiare di gioia".

L’Italtennis si è arresa solo in finale, cedendo le armi al Canada. Ma l’Italia non approdava all’ultimo atto della massima kermesse a squadre dal 2013, quindi Stefanini e compagne possono comunque essere soddisfatte. E per il 2024, la punta di diamante del TC Prato punta a restare nel giro azzurro. "Sono sempre stata orgogliosa di essere italiana - ha chiosato Lucrezia - è stato un sogno vivere questa settimana insieme a tutte le ragazze, alla capitano ed a tutto il team Italia".

Giovanni Fiorentino