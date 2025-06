Successi per la Beach Tennis Academy Grosseto ai campionati regionali Over a Viareggio

Pioggia di titoli per i giocatori della Beach Tennis Academy Grosseto ai campionati regionali Over che si sono svolti a Viareggio e organizzati dalla associazione Vvbt Viareggio Versilia Beach Tennis.

Nel Doppio femminile Over 35 splendida finale marchiata Beach Tennis Academy: si impongo con una solida prova Eleonora Gozza e Martina Salvo (nella foto) contro Nicoletta Raia e Virginia Del Vincio. Di nuovo finale interamente Bta anche nel Doppio misto Over 35 con il successo di Manuele Magnani ed Eleonora Gozza in finale contro il solido duo Riccardo Gini e Nicoletta Raia. Nel Doppio maschile Over 55 splendido successo dell’implacabile Roberto Rosichini in coppia con Giuseppe Di Liddo. Nel Doppio maschile Over 50 Roberto Rosichini, sempre in coppia con Giuseppe Di Liddo, sfiora il successo e si arrende solo al long tie break della finale. Terzo posto per la coppia storica Luca Lenzi e Riccardo Gini. Nel Doppio maschile Over 40 ancora una medaglia con il terzo posto di Roberto Rosichini e Devy Civilini.

A Castiglione invece, nel torneo Fitp la Bta è andata a segno nel Tabellone A+B con la vittoria per Lapo Mazzei in coppia con Giulio Brunello. Terzo posto per Giacomo Cappuccini e Filippo Leli. Nel Doppio maschile Under 18 ottimi terzi posti per Tommaso Donnini e Lapo Mazzei in coppia, rispettivamente, con Michele Posterino e Gabriele Ballarin.

Nel Doppio maschile Under 16 grande prova per Riccardo Lattanzi che ottiene il terzo posto in coppia con Luciano Napoli. Nel Doppio maschile Under 14 Riccardo Lattanzi ottiene la vittoria con Lorenzo Facibeni. Nel Doppio maschile Under 12 bellissimo terzo posto per Alessandro Morrone e Alessandro Nuccioni.

Nel Doppio femminile Under 18 finale tutta Bta: vittoria per Alice Pepi e Elena Ciacci contro Lucrezia Corsini in coppia con Alice Foschi. Nel Doppio femminile Under 14 splendida vittoria per Livia Dragone in coppia con Beatrice Guerra.