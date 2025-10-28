Super CT Pistoia: salvezza già in archivio. Con questo passo sognare la A1 si può

Con la vittoria per 5-1 sul CT Maglie, il Tennis Club Pistoia ha festeggiato la salvezza in anticipo. Una sfida senza storia quella andata in scena in via delle Olimpiadi due giorni fa: Lorenzo Vatteroni ha battuto per 6-3, 6-3 Silvio Mencaglia e la sconfitta dell’enfant prodige Matteo Gribaldo contro il più esperto Giorgio Ricca (5-7, 2-6) è stata neutralizzata dai successi di Matteo Trevisan (6-3, 6-0 su Riccardo Manca) e Leonardo Rossi (6-2, 7-6 contro Max Alcala Gurri). E nei doppi, la coppia Trevisan–Rossi ha prevalso sul duo Ricca–Spircu, mentre Vatteroni e Gribaldo hanno superato Gurri e Mencagli.

Tempo quindi di aggiornare le statistiche: il TC Pistoia viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettanti incontri, che hanno lasciato come detto in dote il primo posto parziale del girone 5 con 12 punti. Al secondo posto, ma staccati di cinque lunghezze, ci sono i rivali lombardi dell’AMP Pavia, oltretutto già sconfitti nella gara d’andata. Ed i prossimi due incontri saranno cruciali, partendo da quello di domenica prossima (alle 10) a Roma: un successo con l’Eur (già sconfitto) garantirebbe a Vatteroni, Rossi e company la certezza di potersi giocare il ritorno in Serie A1 nei playoff a prescindere dall’esito dell’ultima gara della "regular season" contro Pavia (già programmata, sempre in trasferta, per il 9 settembre prossimo).

"Ottimismo" è insomma la parola d’ordine: continuando su questi ritmi e continuando a lavorare e a giocare al massimo della concentrazione, potrebbe aprirsi il migliore degli scenari possibili. "Il nostro primo obiettivo era quello di salvarci – ha detto capitan Tommaso Brunetti – e lo abbiamo raggiunto. Stiamo disputando una stagione superiore alle aspettative. Ma adesso, vogliamo e dobbiamo continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino