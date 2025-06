Taberner re a Sassuolo. Battuto Lajovic in 2 set. È suo il Challenger 125

Si chiude con la vittoria dello spagnolo Carlos Taberner in singolare e con quella della coppia formata dall’australiano Matthew Christopher Romios e dallo statunitense Ryan Seggerman, che fanno loro la finale di doppio, l’edizione 2025 dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, il challenger 125 che ha portato il grande tennis sulle prime colline sassolesi.

Lo Sporting Club Sassuolo la cornice, di Master Group Sport, in collaborazione con la Regione e il club sassolese, l’organizzazione. Ieri l’epilogo di una settimana tanto intensa quanto riuscita dal punto di vista organizzativo, che ha visto celebrarsi, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, le finali dei due tabelloni, combattutissimi già dai primi turni e arrivati al dunque.

E combattutissima, effettivamente, è stata la finale del doppio, con la coppia vincitrice che ha avuto bisogno del super tiebreak per prevalere sul duo austro-tedesco formato da Alexander Erler e Costantin Frantzen, testa di serie numero 1 del seeding. Erler e Fratzen hanno ceduto il primo set per 7/6, ma poi hanno ricucito nel secondo, vincendolo 6/3, ma si sono poi arresi su un 10/7 che ha premiato Romios e Seggerman, più freddi ed efficaci nel gestire i tanti momenti chiave di un match tiratissimo.

Combattuta, ma soltanto nella prima frazione di gara, anche la finale di singolo. Qui, rispetto al doppio, la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos Taberner, prima di prevalere ha avuto il suo daffare ad emergere dal primo set, nel corso del quale il serbo Dusan Lajovic ha dato battaglia fino a perdere 7/6, ma nel secondo, forte di una maggiore freschezza fatta valere quando i punti si sono fatti pesanti e il margine di errore era ridotto a zero, è scappato subito, senza farsi più riprendere dall’avversario.

Cinque giochi a zero per il tennista spagnolo, ad instradare irrevocabilmente quello che risulterà essere il set decisivo: vani, ancorchè generosi, i tentativi di Lajovic di riarrampicarsi oltre un epilogo già scritto. Secondo set chiuso, infatti, da Taberner sul 6/2, e match in archivio dopo poco più di due ore di gioco. A premiare i vincitori il dg di Master Group Sport Antonio Santa Maria e il presidente dello Sporting Club Luca Silingardi.