Tanti big in campo al Match Ball. C’è il Gran Prix Master Senior. Padula favorita fra le Over 50

Finali del Gran Prix Master Senior oggi e domani al circolo Match Ball Firenze, all’impianto sportivo di Candeli. Scenderanno in campo i migliori otto giocatori del circuito internazionale, con varie tappe che si sono svolte in Italia dalla categoria Over 35 fino agli Over 80, sia maschile che femminile. Si gioca oggi tutto il giorno e domani le finali dalle 9 alle 16,30.

Fra i protagonisti del prestigioso torneo da segnalare Valentina Padula nella categoria Lady Over 50 tesserata per il Match Ball e giocatrice numero 2 al mondo che dovrà affrontare avversarie straniere e italiane di valore. Nelle Lady Over 55 è Katy Agnelli la giocatrice da battere, anche lei del Match Ball e campionessa mondiale a squadre. Fra gli uomini giocatore di spicco è Mauro Gerbi tra i favoriti negli Over 55. Una curiosità è la presenza negli Over 55 di Alessandro Pane, con illustri trascorsi calcistici, che è ora diventato un ottimo tennista e fa parte anche dello staff di Spalletti nella Nazionale. Evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, settore senior, sotto la direzione di Gabriele Poggini, insieme a un valido staff. Stasera festa e cena di gala alla tenuta Ruffino a Poggio Casciano a Bagno a Ripoli.

Domani al termine delle varie finali le premiazioni dei vincitori alla presenza di personalità del mondo sportivo e di dirigenti federali fra cui Mauricio Rosciano, Guido Turi, Luigi Brunetti e tanti altri. Sono presenti al torneo circa 100 tennisti nelle varie categorie e per far capire l’importanza della crescita della manifestazione 5 anni fa i partecipanti erano meno della metà.

Francesco Querusti