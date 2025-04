Tc Coreglia trionfa al torneo Dodo: vittoria storica a San Pietro a Vico

Importante successo per il Tc Coreglia, a San Pietro a Vico, alla finale del torneo a squadre "Dodo", competizione per dilettanti non classificati "Fitp", giunta alla sua quindicesima edizione. Il torneo, della durata di otto domeniche, è stato organizzato in maniera perfetta dal locale Circolo "Dodo" ed ha visto affrontarsi ben sedici squadre, con il regolamento simile alla Coppa Davis.

La vittoria, come detto, è andata al piccolo circolo Tennis Club Coreglia che, dopo aver perso la finale l’anno scorso, è riuscito a vincere per la prima volta questa importante competizione provinciale. Il Tc Coreglia ha prevalso sulla fortissima compagine "Beati gli Ultimi": una vittoria molto sofferta, davanti ad un pubblico numeroso e appassionato, arrivata solo al supertie-break della terza partita, al termine di una sfida spettacolare ed intensa fino all’ultima palla.

La formazione coreglina, che ha come presidente Fabrizio Pierantoni e capitano Gabriele Pacioni, è così composta: Fabrizio Pierantoni, Stefano Battaglini, Elia Mucci, Carlo Pellegrini, Luca Biondi, Juri Bertolaccini, Mario Avarello, Simone Franchi, Maurizio Bartolomei e Stefano Miglianti. Alla fine della contesa, applausi per tutti e classica premiazione sul campo, per la grande soddisfazione di tutti i componenti del Tennis Club Coreglia.

Flavio Berlingacci