Tc Italia, addio sogni scudetto. Contro Vigevano gira tutto storto

È andata male. Nettamente. La sconfitta casalinga (5-1) contro il Tc Selva Alta Vigevano stoppa le aspirazioni di playoff scudetto per il Tennis Italia Forte dei Marmi che nelle prossime due giornate dovrà cercare in tutti i modi di evitare i playout salvezza, quindi piazzandosi al secondo posto del girone. Compito possibile ma non scontato. Servirà intensità, concentrazione e qualità. Il messaggio è chiaro.

Inutile girarci attorno: le assenze di Lorenzo Carboni e di Stefano Travaglia (che saranno disponibili nelle prossime settimane) hanno pesato. Niente da dire sull’impegno dei giocatori, ma la qualità e l’esperienza hanno finito per pesare enormemente al trare delle somme. Nei quattro signolari, l’unico sorriso del Tc Italia l’ha garantito Daniele Rapagnetta cha ha superato per 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Beraldo: Marco Furlanetto non ce l’ha fatta a contenete Giuliano Ocletto, vittorioso 2-0 (6-3, 6-4); molto combattuto il confronto fra Marco Trungelliti e Andrej Martin ma al terzo set l’alfiere straniero dei versiliesi ha dovuto alzare bandiera bianca (2-1: 6-3, 6-7, 6-4). Niente da fare per il giovanissimo Gabriele Celeri sconfitto per 2-0 (6-1, 6-1) con Filippo Baldi. Per acciuffare almeno un pareggio, al Tc Italia sarebbe servito vincere i due doppi. Ma stavolta l’impresa non è riuscita: sono arrivare due sconfitte che hanno così consentito al Tc Selva Alta Vigevano di irrobustire il risultato per il definitivo 5-1: Martin e Furlanetto hanno perso 2-0 (6-3, 6-4) contro Ocleppo e Beraldo; stessa sorte per Celeri e Rapagnetta con Trungelliti e Baldi (2-0, 6-4, 6-0). Nell’altra partita del girone, Tc Comunali Vicenza e Tc Zavaglia Ravenna hanno diviso la posta in palio pareggiando 3-3.

A due giornate dalla conclusione della fase eliminatoria, il Tc Selva Alta ha in tasca la promozione ai playoff scudetto: le altre dovranno tirare fuori il meglio per ‘salvarsi’ (la seconda), mentre la terza e la quarta faranno i playout.

Classifica: Selva Alta 10, Tc Italia e Tc Zavaglia Ravenna 4, Tc Comunali Vicenza 3.