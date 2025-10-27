Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Tennis
  4. Tc Italia, addio sogni scudetto. Contro Vigevano gira tutto storto

Tc Italia, addio sogni scudetto. Contro Vigevano gira tutto storto

Tennis Serie A1 Sconfitta pesante in casa per 5-1. Ora serve arrivare secondi per evitare i playout

di SIMONE FERRO
27 ottobre 2025
La formazione del Tc Italia di Forte dei Marmi che ieri è stata battuta in casa 5-1

La formazione del Tc Italia di Forte dei Marmi che ieri è stata battuta in casa 5-1

XWhatsAppPrint

È andata male. Nettamente. La sconfitta casalinga (5-1) contro il Tc Selva Alta Vigevano stoppa le aspirazioni di playoff scudetto per il Tennis Italia Forte dei Marmi che nelle prossime due giornate dovrà cercare in tutti i modi di evitare i playout salvezza, quindi piazzandosi al secondo posto del girone. Compito possibile ma non scontato. Servirà intensità, concentrazione e qualità. Il messaggio è chiaro.

Inutile girarci attorno: le assenze di Lorenzo Carboni e di Stefano Travaglia (che saranno disponibili nelle prossime settimane) hanno pesato. Niente da dire sull’impegno dei giocatori, ma la qualità e l’esperienza hanno finito per pesare enormemente al trare delle somme. Nei quattro signolari, l’unico sorriso del Tc Italia l’ha garantito Daniele Rapagnetta cha ha superato per 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Beraldo: Marco Furlanetto non ce l’ha fatta a contenete Giuliano Ocletto, vittorioso 2-0 (6-3, 6-4); molto combattuto il confronto fra Marco Trungelliti e Andrej Martin ma al terzo set l’alfiere straniero dei versiliesi ha dovuto alzare bandiera bianca (2-1: 6-3, 6-7, 6-4). Niente da fare per il giovanissimo Gabriele Celeri sconfitto per 2-0 (6-1, 6-1) con Filippo Baldi. Per acciuffare almeno un pareggio, al Tc Italia sarebbe servito vincere i due doppi. Ma stavolta l’impresa non è riuscita: sono arrivare due sconfitte che hanno così consentito al Tc Selva Alta Vigevano di irrobustire il risultato per il definitivo 5-1: Martin e Furlanetto hanno perso 2-0 (6-3, 6-4) contro Ocleppo e Beraldo; stessa sorte per Celeri e Rapagnetta con Trungelliti e Baldi (2-0, 6-4, 6-0). Nell’altra partita del girone, Tc Comunali Vicenza e Tc Zavaglia Ravenna hanno diviso la posta in palio pareggiando 3-3.

A due giornate dalla conclusione della fase eliminatoria, il Tc Selva Alta ha in tasca la promozione ai playoff scudetto: le altre dovranno tirare fuori il meglio per ‘salvarsi’ (la seconda), mentre la terza e la quarta faranno i playout.

Classifica: Selva Alta 10, Tc Italia e Tc Zavaglia Ravenna 4, Tc Comunali Vicenza 3.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su