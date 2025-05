T.C. Marfisa Ladies 45 libero: campionesse regionali di tennis

La squadra femminile del T.C. Marfisa iscritta alla competizione Ladies 45 libero ha conquistato il titolo regionale. Dopo ave superato il girone a tre squadre al comando, le giocatrici estensi sono approdate al tabellone ad eliminazione diretta. Nella semifinale, dopo aver usufruito di un bye, vittoria per 2-1 sulla Polisportiva 2000 Cervia che è valsa l’accesso in finale contro il C.T. Cacciari. Con due singolari vincenti le tenniste ferraresi hanno così conquistato il titolo di campionesse regionali di categoria. Fanno parte della squadra Irene Costantino, Micol Di Giglio, Giada Spanedda, Caterina Veronese e Paola Ziosi.

La compagine maschile dell’Over 45 con limite di classifica 4.3 del T.C. Marfisa ha invece conquistato per il terzo anno consecutivo il pass per la fase nazionale, che decreterà il circolo campione d’Italia della categoria. La competizione iniziata nel mese di maggio ha visto la squadra ferrarese passare il girone provinciale da capolista e poi superare il primo turno del tabellone regionale, a otto squadre e ad eliminazione diretta, contro il C.T. Tricolore di Reggio Emilia. In semifinale i ferraresi sono stati sconfitti di misura al doppio di spareggio per mano del C.T. Reggio, trovandosi così a dover sfidare Maranello per conquistare l’ultimo dei tre posti. La competizione riprenderà ai primi di settembre. Fanno parte della squadra Federico Bellini, Francesco Leoni, Fabio Monaldi, Giulio Molinari, Gianluca Rosato e Piermarco Stabellini.