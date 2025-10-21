TC Pistoia senza ostacoli, stoppata Pavia. Sognare l’obiettivo primo posto si può

"Siamo davvero molto contenti, e non potrebbe essere altrimenti dopo tre vittorie su tre. L’attuale primo posto nel girone ci permette se non altro di affrontare le prossime sfide da una posizione favorevole, anche se dovremo stare sempre in allerta perché il torneo sarà comunque impegnativo. Avanti così ad ogni modo, la strada è quella giusta". Predica calma, Tommaso Brunetti, invitando il gruppo alla concentrazione ed al duro lavoro in allenamento come fatto finora. Ma è chiaro che dopo il 4-2 inflitto dal Tennis Club Pistoia all’AMP Pavia, le sensazioni siano più che positive: aggiudicandosi anche l’incontro valido per il terzo turno del campionato di Serie A2 i tennisti pistoiesi hanno centrato il terzo successo in altrettante gare e possono così continuare a sognare.

Un ruolino di marcia da schiacciasassi per una vittoria in rimonta, visto che la partita si era aperta con la sconfitta di Leonardo Rossi contro Juan Martin Manza (6-3-, 4-6, 4-6). Lorenzo Vatteroni pareggiava i conti superando Giovanni Boi (7-6, 6-0) mentre Jules Quentin prima (6-4, 6-2 contro Marek Gengel) ed il giovane Matteo Gribaldo poi (6-4, 6-2 contro Davide Chiappini) scavavano il solco chiudendo i singolari. Vantaggio poi divenuto definitivo quando il tandem Quentin–Trevisan si è aggiudicato il primo doppio contro Boi e Chiappini (6-2, 6-2). Ed a quel punto, lo stop maturato al termine del secondo incontro in doppio si è rivelato ininfluente ai fini dell’epilogo della contesa.

Non c’è però troppo tempo per poter festeggiare, perché testa e cuore vanno già al prossimo impegno: nel prossimo turno, il Tennis Club Pistoia affronterà in casa il CT Maglie già battuto all’esordio, per vedersela con il CT Eur e nuovamente con Pavia. E se l’obiettivo iniziale del sodalizio pistoiese era il secondo posto (ossia quello che consente di salvarsi senza dover passare dal giogo dei playout) su queste basi è davvero impossibile non fare un pensierino al primo posto, che consentirebbe di giocarsi la promozione in Serie A1. Saranno le prossime partite a fornire tutte le indicazioni del caso, ma da adesso il TC Pistoia può davvero coltivare il sogno di tornare nella massima divisione dopo un solo anno di purgatorio.

Giovanni Fiorentino