Tc Sinalunga: Salvezza in Serie B2 grazie a Natal Gomez e Ferretti

Obiettivo riuscito ed è un’altra bella pagina scritta nella storia del circolo. Grazie al pareggio ottenuto sui campi in terra rossa di casa, il Tc Sinalunga ha conquistato la salvezza nel campionato femminile di Serie B2 di tennis. Decisivo il 2-2 maturato contro il Park Tennis Club Genova che ha permesso al Tc Sinalunga del presidente Antonio Parri di mantenere il terzo posto nel girone e quindi di evitare l’insidia dei play out. Non era semplice considerato il girone difficile con squadre come il Tc Cagliari e il Quanta Club di Milano, rispettivamente prime e seconde, ed altre formazioni blasonate. Domenica scorsa i punti sono arrivati grazie alla ventiseienne spagnola Lucia Natal Gomez che ha vinto nel singolo e anche nel doppio insieme alla giovane Margherita Ferretti. Loro due sono state le protagoniste della cavalcata verso la salvezza in una squadra che ha potuto contare anche sul prezioso contributo di Isabella Lazzerini, Vittoria Lippi, Chiara Ondrouskova e, ovviamente, del capitano Sandra De Amelio. Natal Gomez, giocatrice con una brillante esperienza nei college Usa, voluta fortemente dal direttore sportivo Alessandro Sprugnoli, ha chiuso da imbattuta la sua prima esperienza con il Tc Sinalunga. Margherita Ferretti, vincitrice del prestigioso Junior Next Gen Under 14, sta continunando a crescere considerevolmente. Dopo la salvezza in serie A1 arriva anche quella per la B2 femminile ma non è finita ancora qui: la serie C maschile domenica a Gorizia sfiderà il Tennis Campagnuzza nella gara di andata sognando la B2.

Luca Stefanucci