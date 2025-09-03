Tennis, a Carpena gran finale per il Wheelchair. Ecco i campioni in carrozzina

Il francese Frederic Cattaneo e la svizzera Nalani Buob sono i vincitori del torneo Itf Wheelchair ‘Città di Forlì’ dotato di 10mila dollari di montepremi, organizzato dal Tennis Villa Carpena. Nel torneo femminile di fronte per il titolo, domenica, l’australiana Sally Schwartz e la svizzera Nalani Buob. Ha prevalso nettamente per 6-1, 6-2 la giocatrice elvetica che ha confermato anche nel match-clou la superiorità tecnica dimostrata per tutta la settimana: è una doppietta in Romagna visto che in coppia con la connazionale Grosswiler aveva vinto anche in doppio.

Nel singolare maschile vittoria molto più sofferta del francese Frederic Cattaneo (testa di serie numero 1) sull’olandese Robin Groenewoud (numero 2). Dopo quasi tre ore di battaglia il giocatore transalpino si è imposto per 6-7, 6-4, 6-3. Anche per Cattaneo si tratta di doppietta dopo il successo nel doppio in coppia con lo stesso Groenewoud. Al termine del torneo ci sono state le premiazioni effettuate dal presidente della società sportiva Villa Carpena Roberto Capparelli, e dalla consigliera del Circolo Cristina Casadei Gardini, alla presenza del delegato regionale Federtennis per il Wheelchair Matteo Versari. Venerdì sera si è tenuta una dimostrazione di tennis in carrozzina, con la possibilità di provare a giocare sulle ruote insieme ai ragazzi e ai maestri del Wheelchair Tennis.

g. b.