Tennis. A Carpi il trofeo ’Abita’. Trionfano Mantovani e Pedrazzi

Si è concluso al Centro Uisp Tennis Carpi il torneo terza categoria maschile e femminile ’Trofeo Abita’ che ha visto 90 tennisti in campo in 12 giorni di sfide sui campi in terra del circolo di via Marx.

A conquistare il successo sono stati Nicola Mantovani e ’la padrona di casa’ Rebecca Pedrazzi. Il 3.1 del Tc Mirandola ha battuto in finale il pari categoria del Ct Saliceta Gabriele Giovanardi col punteggio di 7-6 6-0, mettendo in fila i 70 iscritti al tabellone diretto dal giudice arbitro Cinzia Matcovich, mentre il tabellone femminile ha incoronato la maestra del Carpi Sport Rebecca Pedrazzi (3.1), che in finale ha sconfitto 6-2 2-6 10-4 Eleonora Galeazzi del Ct Correggio.

Per il Centro Uisp Tennis Carpi è stata anche l’occasione di fare il punto sulla stagione al via dei ragazzi della Scuola Tennis gestita da WeSport. Dal 2018 ad oggi i corsisti dei maestri Rebecca Pedrazzi, Fabio Bompani e Lara Persiani (affiancati da Giulio Bonfatti, Enrico Pedrazzoli, Federico Meliani, Simone Sgarbi e Matteo Lalomia) sono passati da un centinaio agli attuali 260 (60 in più solo su Carpi rispetto al 2024) tra i giovani 5-20 anni e gli adulti.

Una crescita vertiginosa che si riverbera anche sul panorama degli agonisti, che dai 25 dell’anno scorso sono diventati una cinquantina considerando i soli under, a cui si aggiungono una quarantina di adulti per un totale di un centinaio (+ 80 rispetto al 2018). "Il fenomeno Sinner sicuramente si sente facendo avvicinare tanti giovani e adulti, ma stiamo anche raccogliendo i frutti del lavoro positivo fatto dagli staff in questi anni", spiegano Pedrazzi e Bompani.