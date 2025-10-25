Tennis. A Siena in corso il Terzani Open maschile. Bassi: "Felice della fiducia dello sponsor»

Il Ct Siena sta ospitando in questi giorni il 3° Terzani Open maschile, con partecipazione limitata a 32 iscritti, tutti seconda categoria, a garantire incontri di livello. Ad aggiunge imprevedibilità alla manifestazione, la formula rodeo (incontri al meglio di due set su tre, con killer point sul 40 pari e set a 4). Tra gli iscritti Nikodije Trivunac (2.3), Andrea Militi Ribaldi (2.3), il poggibonsese Tommaso Lenzi (2.4), Alessandro Beconi (2.4), Augusto Virgili (2.5). Quattro i portacolori del Circolo di Vico Alto, i giovani Ettore Mencarelli (2.7) e Filippo Betti (2.8), Alberto Morbidi (2.8) e Andrea Taliani (2.5). "Visto l’interesse riscosso dalle precedenti edizioni del Terzani Open, sono molto contento che lo sponsor abbia deciso di continuare a supportare la nostra iniziativa – ha dichiarato il direttore sportivo del Ct Siena, Paolo Bassi –. Dallo scorso anno è stato mantenuto il montepremi di 800 euro. La presenza di giocatori provenienti da tutta Italia conferma come il nostro Circolo e la città di Siena rappresentino un’attrattiva per i tennisti di livello nazionale". Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno nella struttura indoor del Ct Siena, in via delle Regioni, 5 a Vico Alto.