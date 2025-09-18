Tennis A1. Sinalunga inserita nel girone 3. Avversari di alto livello. Fa parte della squadra il talentuoso croato Matej Dodig

Il girone è il 3, non semplice, tanto che servirà una nuova impresa. Il Tc Sinalunga, dopo essersi laureato campione d’Italia nel 2022, aver sfumato il bis di un soffio l’anno successivo, e forte di una serie di brillanti salvezze in serie A1, risultati che dimostrano la passione ma anche la competenza e la programmazione nelle scelte, ci riprova. Tc Rungg-Südtirol, Ctd Massa Lombarda (sui campi in veloce), ed Eur Sporting Club di Roma saranno gli avversari della squadra del presidente Antonio Parri, guidata in campo da Diego Alvarez, Giovanni Galuppo, Alessandro La Cognata con Luca Vanni nel ruolo di giocatore/capitano.

Il Tc Sinalunga ce la può fare ma in un campionato corto come la serie A1 serve anche un pizzico di fortuna e di "coincidenze" favorevoli con il fitto calendario dei tennisti in giro per il mondo: determinante, ad esempio, sarà la possibilità di schierare Mattia Gigante, la stella della squadra, che quest’anno ha stupito nel circuito Atp.

Ci sarà uno straniero in campo, e, accanto ai confermati Roca Batalla e Kovalik, due sicurezze, Sinalunga ha in squadra il talentuoso croato Matej Dodig ma anche, ad esempio, alcune novità, come lo slovacco Pokorny e il romeno Papoe. Importanti saranno i risultati dei giocatori cresciuti nel vivaio (scenderanno due in campo nel singolo e altrettanti nel doppio), inoltre ci si aspetta l’ulteriore crescita di un giovane promettente a livello nazionale come De Marchi.

Quarta stagione consecutiva e ottava complessiva in serie A1: il Tc Sinalunga vuole continuare a sognare senza svegliarsi.

Il primo match della stagione è previsto per domenica 5 ottobre a domicilio.

Luca Stefanucci