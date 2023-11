Tennis A2, Ceriano perde con onore

Nel momento più difficile della sua storia sportiva recente, il Club Tennis Ceriano ha tirato fuori le unghie e ha messo in campo tanta grinta nella penultima giornata della fase a gironi del Campionato di Serie A2, ma non è bastato per tornare dalla Toscana con qualche punto. Vince 3-1 il Tc Prato, un risultato prevedibile alla vigilia, ma che non racconta fino in fondo una sfida combattuta nel corso della quale Ceriano ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna: il nuovo acquisto Sapfo Sakellaridi è stata costretta al forfait all’inizio del secondo set del match di doppio per un lieve problema fisico che ha indotto il capitano Silverio Basilico ad uno stop precauzionale. Di Anna Turati il punto della bandiera. E ora ci si gioca tutto domenica a Saronno contro il TC Baratoff quando conterà soltanto vincere per evitare l’ultimo posto.

Ro.San.