Tennis a2. Finisce con un pareggio per 3-3 la prima sfida della stagione del Tc Viserba

Finisce sul 3-3 la prima giornata di gare nella nuova stagione di A2 per il Tennis Club Viserba. I riminesi, pur incerottati, hanno impattato contro il Circolo Tennis Scaligero di Verona, un gruppo decisamente ben assortito e con diversi giocatori con buona classifica Atp. Un risultato positivo che serve a partire con il piede giusto in un campionato estremamente competitivo.

Nei singolari è Verona a portarsi subito sul 2-0 con le nette vittorie di Riccardo Bellotti, 6-2, 6-1 su Alberto Bronzetti (condizione ancora incerta), e dell’austriaco Thomas Statzberger, 6-2, 6-2 su Nicola Filippi. I padroni di casa tornano in parità dopo la seconda serie dei singolari. Manuel Mazza travolge 6-0, 6-1 il giovane Samuele Seghetti (classe 2006), mentre Luca Bartoli conferma il buon momento e non dà scampo a Leonardo Veronese (6-2, 6-1). Davvero buona la prova del riminese, che sabato ha trionfato anche nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia battendo in finale Marco Chiarello.

Dunque, tutto affidato ai doppi, finiti uno per parte, con il tandem Mazza-De Rossi che ha confezionato il pareggio per i padroni di casa grazie al 6-4, 6-2 su Franchini-Seghetti. In precedenza, Bellotti e Statzberger avevano battuto 6-1, 6-2 Bronzetti e Zannoni. La squadra riminese tornerà in campo domenica prossima a Monza per la sfida al Tennis Club Villasanta.