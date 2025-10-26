Tennis a2 maschile. Albinea difende la vetta. Ingaggiato Tibo Colson

Il CT Albinea difende la vetta nella sfida che apre il girone di ritorno di Serie A2 maschile. In via Grandi, alle 10, arriva il fanalino di coda Alghero, ancora fermo al palo, e per i padroni di casa l’occasione è ghiotta, anche perché nelle due gare che chiuderanno la regular season si dovrà fare i conti con Macerata e Bisenzio, non certo le ultime arrivate. Lo slot da straniero sarà utilizzato per il belga Tibo Colson (foto), ex numero 395 del mondo, mentre dall’altra parte del campo occhio ai soliti Noce e Otegui. La sfida d’andata vide la netta affermazione albinetana col punteggio di 6-0.

Nel girone 3, invece, il Circolo Tennis Reggio gioca in Toscana sul campo del CT Giotto Arezzo, con cui all’andata pareggiò 3-3: l’obiettivo degli uomini di Ottolini è quello di dare continuità al bel successo di Bassano, che li ha portati al secondo posto del girone proprio alla pari con gli avversari di giornata, ma servirà una vera e propria impresa. Nessuno dei due stranieri, il francese Erhard ed il rumeno Boitan, è disponibile, per cui oltre al solito Guerrieri servirà che Sansone replichi la buona prova di domenica scorsa e Iotti provi a centrare il primo hurrà della stagione.