Tennis. A2, Viserba pronta alla sfida. Domenica parte l’avventura

Il tennis di A2 fa tappa a Rimini per un campionato italiano a squadre che vede il Circolo Tennis Viserba ancora in prima linea. La squadra è inserita nel girone 8 assieme a Canottieri Casale Monferrato, C.T. Scaligero e T.C. Villasanta, col primo match che andrà in scena domenica alle 10 proprio sui campi di casa contro la formazione veronese. Poi domenica 12 trasferta a Villasanta e domenica 19 ritorno sulla terra rossa di casa per il match contro Casale. Dalla settimana successiva gli incontri di ritorno. La prima classificata sarà destinata ai playoff, la seconda si salverà direttamente e le altre due dovranno giocarsi la permanenza ai playout contro le squadre degli altri gironi. "Siamo in A2 e vogliamo mantenerla – dice il presidente del Circolo Tennis Viserba, Fabio De Santis –. Il tutto sempre nel segno del made in Viserba. Affronteremo corazzate ma contiamo sulla forza del gruppo. Mi piacerebbe puntare ai playoff, ma lo dico come suggestione". La peculiarità è che Viserba giocherà con tennisti del territorio in una A2 con tanti stranieri o giocatori lontani dal territorio del circolo. La stessa Scaligera, la prima avversaria, proporrà di fatto la squadra austriaca di Davis con Ofner e Rodionov (139 e 158 della classifica Atp). Casale ha il numero 103, lo spagnolo Taberner, mentre Villasanta potrebbe essere la più abbordabile. La curiosità è che in tanti circoli esistono iscrizioni eccellenti, di veri big del tennis mondiale. Al Tc Genova il primo della lista è Arnaldi, al Team Avino ecco Darderi, alla Stampa Sporting è iscritto Sonego e al Tc Parioli il numero uno è Cobolli. Difficile che mettano piede in campo, ma al momento sono nel gruppo squadra. Intanto i capitani del gruppo riminese, i maestri Marco Mazza e Luca Gasparini, caricano la squadra. "Siamo orgogliosi – dice proprio Gasparini –. Abbiamo portato avanti una squadra che in questi anni ci ha regalato felicità". Il gruppo è guidato dai 2.1 Manuel Mazza e Alberto Bronzetti, poi Filippi, De Rossi, Giorgetti, Zannoni, Riccardi, Bartoli, Canini, Zanni e Di Perna. "È cambiata la formula ed è complicato fare previsioni – spiega Marco Mazza –. Siamo orgogliosi della squadra, si tratta di giocatori cresciuti interamente nel nostro circolo".

lo. za.