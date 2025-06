Tennis - Ai campioanti nazionali. Le Ladies 45 chiudono quarte. Ct Firenze, uno scudetto show. Gli Over 50 sono senza rivali

Risultati eccellenti per il Ct Firenze che conquista lo scudetto con la squadra Over 50 e il quarto posto tra le Ladies 45. Il team di serie C maschile fa sua la promozione in serie B2 per il 2026.

Il Circolo Tennis Firenze Over 50 vince in tutte e tre le giornate e prevale sul Tc Sanvito sconfitto nell’ultima giornata per 2-0. Grande merito alle affermazioni di Pietro e Lorenzo Pennisi. Di rilievo la splendida ed emozionante vittoria nella prima giornata del fiorentino Tommaso Marzili su Stefano Torrisi per 1-6 7-5 7-5 che ha permesso di sconfiggere il Ct Cervia. Nel doppio protagonista Michele Baroncelli nell’incontro della seconda giornata contro Ct Cuneo.

"Sapevamo di essere una buona squadra, ma conquistare uno scudetto non è mai facile - spiega il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi -. Soprattutto è bello per il Circolo vedere giocare e affermarsi gli amici di sempre come Tommaso e Michele insieme ai fratelli Pennisi.”

Quarto posto per le Ladies 45 del Ct Firenze (Sara Mazzetti, Alessandra Marchetti, Francesca Capecchi, Costanza Greco) dietro Tc Sesto, Tc Bogliasco e Appia Country Club.

"La Toscana si conferma una regione importante e di tradizione nel settore Veterani. Portare tre titoli italiani a squadre a livello Senior, con tre circoli differenti, è la conferma della forza del movimento - spiega il presidente toscano Fitp, Luigi Brunetti -. Un grazie ai club e al nostro referente Alberto Bandini per il lavoro svolto".

Splendido risultato per la formazione del Ct Firenze di serie C maschile. Dopo il 4-2 casalingo con lo Sporting Villabella in Veneto riesce a pareggiare 3-3 e fa sua la promozione in B2 maschile.

Altro evento di successo al Ct Firenze è stata la terza edizione del torneo di tennis Starhotels. Una manifestazione di valore che ha visto in campo tanti soci e amici del Circolo. Questi i vincitori del Trofeo Starhotels di doppio, con una grande festa finale a bordo piscina, che ha voluto evidenziare l’abbinamento fra sport e aspetto associativo. Primi classificati nel doppio misto: Francesca Capecchi e Valerio Bandini. Secondi classificati Alessandra Sardelli e Roberto Franceschi.

Francesco Querusti