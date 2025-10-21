Tennis - "Aics». I team lucchesi brillano alle finali. Oro maschile e femminile per DR24

A Grosseto, alle finali dei campionati "Aics", ancora una volta Lucca l’ha fatta da padrona. Ben 32 i team partecipanti, di cui dieci di Lucca (due del Tc "Al Poggio" e sette del Tennis DR24), uno di Barga. Nel tabellone maschile terzi i ragazzi del "Poggio" (capitano il maestro Lazzero Arena, Andrea Lunati, Andrea Fazzini, Diego Dini e Alessio Biagini). Primi, per il Tc Barga: Francesco Martini, Federico Agostini, Rossano Pieroni e Stefano Stefano (capitano il maestro Adriano Bigiarini). Nel femminile prime, per Il Tennis DR24: Deborah De Nuccio, Nicoletta Prata e Sofie Moeyaert, capitanate dal maestro Daniele Vantaggioli; secondo posto per: Fiorella Pollacchi, Teresa Porta e Chiara Milli (capitanate dal maestro Amir Bey che ha contributo al terzo posto anche di Marta Filomene, Margherita Pastori e Diletta Macaluso). Nel tabellone "B" maschile, primi, sempre per il Tennis DR24: Marco Bertolacci, Matteo Niccolai e Simone Pardini. Per il DR24, nel tabellone maschile, primi anche: Leonardo Stagi, Samuele Tantone, Stefano Tomei ed Andrea Bianchini.

Bella la prestazione anche della squadra femminile del DR24 – composta da Melissa Schenetti, Rachele Micheli e Sara Tantone – che si sono ben classificate alla prima esperienza in questa categoria.

Alessia Lombardi