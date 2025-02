Tennis. Al Russi Sporting Club domina Roman

Doppio appuntamento al Russi Sporting Club per il circuito amatoriale Fitp-Tpra Road to Torino 2025: una competizione Expert Level di doppio misto e una Entry Level di singolare maschile con un tabellone ricco di agguerriti concorrenti. Tornei all’insegna della passione per il tennis, abbinata al desiderio di socializzare con chi condivide l’amore per la racchetta, sognando magari di arrivare al Master nazionale, in calendario appunto a Torino proprio in contemporanea alle Atp Finals, con la possibilità di ammirare anche i migliori giocatori del mondo, protagonisti a Torino il prossimo novembre.

Sui campi in terra rossa di Largo Bersaglieri la gara di doppio misto ha visto, nel rispetto del pronostico, l’affermazione dei modenesi – accreditati della 1ª testa di serie – Alessandra Pirondi (Tennis Modena) e Stefano Grassi (Polisportiva San Faustino), che in semifinale hanno sconfitto 4-0, 4-0 i forlivesi Elena Carpeggiani (Tennis Villa Carpena) e Andrea Lani (Forum Tennis) e nell’atto conclusivo si sono imposti per 4-1, 4-3 su Michela Sgubbi e Franco Battazza, entrambi portacolori del Ct Massa Lombarda, qualificatisi per la finale con un periodico 4-0 ai danni di Laila Beltrandi e Andrea Lama del Tc Faenza. Anche nella prova individuale maschile, inserita nel tour che prevede una serie di tornei di qualificazione ai Master Regionali e poi a quello Nazionale, al termine delle lottatissime sfide ha tenuto fede al ruolo di principale favorito, Roman Mathias. Il 29enne tesserato per il Forum Tennis di Forlì, ha letteralmente dominato la competizione, non concedendo alcun game ai quattro avversari trovati sulla sua strada, vale a dire Ettore Volpicelli (Ct San Biagio), Matteo Bernardini (Forum Tennis) nei quarti, Damiano Tramonti (Tc Faenza) in semifinale e Luca Magnani (Tc Budrio) in finale, tutti regolato 4-0, 4-0. Quest’ultimo, 3ª testa di serie, era approdato al match clou regolando 4-1, 4-1 Marco Fabbri (Tennis Villa Carpena), nº 2 del seeding.

u.b.