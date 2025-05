Tennis: al via il tabellone principale dell'Itf Città di Cervia con Bagnolini

Dopo le qualifiche che hanno promosso anche il cervese Daniel Bagnolini, scatta oggi sui campi della Polisportiva 2000 il tabellone principale di singolo e doppio dell’Itf men’s future Città di Cervia (30 mila dollari, terra). Nel programma odierno sono previsti ben 14 match, di cui 8 di singolare. Sul campo n.2 si parte alle 12 con Caniato-Pieri, a seguire Mazza-Oradini, Ruggeri (n.6)-Bagnolini e, non prima delle 19, il ravennate Bondioli contro il kazako Omarkhanov (Junior Exempt). Sul campo n.3 si parte alle 12 con Weis (n.8)-Mencaglia, a seguire Novak (Aut)-Juarez, dopo due doppi Mazzola-Carboni.

Intanto si avvicina un interessante incontro alla Polisportiva 2000 Cervia. Mercoledì sera, dalle 18.30, sarà ospite per un talk aperto a tutti l’arbitro di sedia brasiliano Carlos Bernardes, un vero monumento nel circuito mondiale. Durante il Roland Garros 2006 è stato il primo sudamericano a fare da giudice di sedia in un torneo dello Slam e nella stessa stagione ha arbitrato la finale degli US Open tra Roger Federer e Andy Roddick. Vanta altre 2 presenze in finali Slam, agli US Open 2008 e a Wimbledon 2011, senza dimenticare che ha ricoperto lo stesso ruolo alle Olimpiadi e alle Atp Finals.

L’evento rientra nel calendario della Sport Valley dell’Emilia-Romagna, ovvero nel progetto ‘Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale per l’anno 2025.