Tennis: al via la stagione di Serie A2 del TC Pistoia

Clement Chidekh, Dimitar Kuzmanov, Marie Jules Quentin, Leonardo Rossi, Lorenzo Vatteroni, Jacopo Landini, Matteo Trevisan, Samuele Righetti, Pavel Paita, Francesco Capperi. E non ultimo, quel giovanissimo Matteo Gribaldo che sta facendo incetta di trofei a livello giovanile e che promette su queste basi di far parlare a lungo di sé. E’ la squadra con cui il Tennis Club Pistoia affronterà il campionato di Serie A2 2025, che prenderà il via proprio stamani alle 10 in trasferta in Puglia contro il CT Maglie.

Dopo le stagioni in Serie A1, che hanno portato il sodalizio pistoiese sul massimo palcoscenico nazionale, il gruppo riparte dalla cadetteria ma con la consapevolezza di aver assemblato una squadra sulla carta competitiva. Un cammino che si chiuderà il 9 novembre prossimo: salvarsi nel minor tempo possibile sarà la parola d’ordine, per poi alzare eventualmente l’asticella delle ambizioni. Dopo la trasferta pugliese, i tennisti pistoiesi riceverà il CT Eur alle 12 ottobre alle 10, per poi vedersela in sequenza (sempre in casa) con l’Associazione Sportiva AMP (il 19 ottobre prossimo, sempre alle 10) e di nuovo con il Maglie (il 26 ottobre). Le ultime due sfide vedranno Gribaldo e company misurarsi in trasferta Eur (il 2 novembre prossimo alle 10) per poi chiudere sette giorni dopo contro l’AMP. L’operazione salvezza" può insomma dirsi avviata a tutti gli effetti.

"Ci aspetta un girone molto equilibrato ed impegnativo – ha commentato Tommaso Brunetti, capitano ed istruttore del TC Pistoia –. Vogliamo partire con il piede giusto già nella prima gara in trasferta, per poi disputare le successive tre gare in casa. Obiettivo? Vogliamo mantenere l’A2, in primis. Poi si vedrà".

Giovanni Fiorentino