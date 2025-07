Tennis: Andreani, Bramanti e Roveri in vetrina. Altro titolo per il Giotto. Trionfo dell’Under 16

AREZZOUn nuovo titolo toscano e due promozioni per il Tennis Giotto. La conclusione della stagione dei campionati a squadre sta regalando particolari soddisfazioni al circolo aretino che ha trionfato con l’Under 16 maschile a pochi giorni dal successo ottenuto anche nell’Under 18. Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri sono i tre portacolori del Tennis Giotto capaci di laurearsi campioni regionali già al primo anno nell’Under16 e, di conseguenza, contro avversari più grandi e più esperti. Dopo aver vinto il titolo italiano nell’Under 14 nel 2024, questa formazione è immediatamente riuscita a imporsi nella categoria superiore in virtù di un cammino impeccabile nel tabellone regionale che, senza perdere nemmeno un incontro, è stato scandito dai successi per 3-0 sul Tc San Miniato, per 2-0 nel derby con la squadra "B" del Tennis Giotto, per 2-0 sullo Junior Club Next Gen di Ronchi e, in semifinale, per 2-0 sul Match Ball di Firenze. La finalissima in casa del Tc Pontedera è stata chiusa già nei singoli per le vittorie di Roveri per 7-6 e 6-1 su Luca Cosimi e di Bramanti per 7-6 e 6-3 su Tommaso Capasso, dando così il via ai festeggiamenti per il titolo toscano.L’ultimo fine settimana è stato arricchito anche dalla promozione della squadra femminile di padel di serie D. Il salto di categoria è merito di capitan Federica Giuliattini, Ester Baschirotto, Lavinia Bonciani, Serena Casini, Noemi Cutini, Alessia Duchi e Federica Gudini che, unendo le rispettive racchette, sono state protagoniste di una stagione di alto livello che ha preso il via con l’affermazione nella prima fase a gironi e che ha trovato compimento con i successi centrati nel tabellone regionale. Un salto di categoria è stato vissuto pure nel tennis dalla D3 "A" femminile capitanata da Patrizia Felicini e completata da Viola Cipriani, Alessia Duchi, Alessia Giulicchi e Sofia Macis.Matteo Marzotti