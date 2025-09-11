Tennis. Aperte le iscrizioni ai corsi per tutte le età. Lezioni e preparazione con i maestri federali

Archiviata l’ennesima soddisfazione per la vittoria di un torneo Under 10, dopo Gabriele Latini al Tc Muraglione di Carrara di fine agosto lo scorso week end è stato Mattia Zompa a imporsi al Memorial Sabatini al Tennis Club Italia, all’Empoli Tennis School è tutto pronto per una nuova stagione di corsi. Agli impianti comunali al coperto del Pala Aramini di Empoli sono infatti ricominciati i corsi di tennis per ragazze, ragazzi e adulti, con i maestri federali, Eleonora e Federico Beduini, che sono a disposizione di praticanti e principianti. Si tratta di una ripresa graduale aspettando lunedì prossimo 17 settembre, giorno in cui ufficialmente inizieranno tutti i corsi annuali (avviamento, pre-perfezionamento, perfezionamento, agonistica).

Le iscrizioni si effettuano di persona, tutti i giorni, ai campi da tennis del Pala Aramini in viale delle Olimpiadi a Empoli, dalle 15 alle 20, dove si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie. Durante i corsi, oltre alla lezione di tennis, nello stesso giorno di frequenza, gli allievi svolgeranno anche una lezione di preparazione fisica, per tutti i livelli di gioco. I genitori che non potessero presentarsi di persona al Pala Aramini, potranno telefonare al numero 353 4369049.

Oltre ai ragazzi e alle ragazze dai sei ai diciotto anni si terranno anche lezioni individuali per adulti, con i principianti che potranno usufruire di due settimane di prova gratuita. Lo staff tecnico dell’Empoli Tennis School è composto dai maestri federali Eleonora Beduini, Federico Beduini, Francesco Cioni, Manilo Baggiani, Matteo Mazzanti e Giovanni Cei mentre Emiliano Serraglini e Vito Agola sono i preparatori fisici federali. Infine Benedetta Petroni è la preparatrice mentale. Nata a settembre 2004, sulle ceneri del Circolo Tennis Monteboro, negli ultimi anni l’Empoli Tennis School ha notevolmente incrementato i propri numeri toccando 125 tesserati solo di bambine e bambini.