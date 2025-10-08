Tennis. Asia Cobbe e Andrea Peppoloni al top!. Sono i vincitori della quarta edizione del Circuito Colli Senesi (terza categoria)

Asia Cobbe (Tennis Team Asciano) e Andrea Peppoloni (At Subbiano) hanno vinto la quarta edizione del Circuito Colli Senesi, limitato alla terza categoria, imponendosi nel master finale disputatasi come di consueto al Ct Siena. Asia, tornata ai suoi migliori livelli, ha sconfitto Francesca Signorini (Tc Poggibonsi) dopo un’avvincente finale conclusasi solo al super tiebreak. Andrea ha avuto la meglio su Matteo Biondini (Ct Giotto) con il punteggio di 7/5 6/0.

Le tappe, divenute undici, hanno visto in campo un grande numero di tennisti e tenniste di livello. Lo dimostra la vittoria finale di Peppoloni, giocatore che vanta già una classifica di 2.8. "Siamo molto soddisfatti – ha commentato Paolo Bassi, direttore sportivo del Ct Siena, ideatore del Colli Senesi –, anche quest’anno sono incrementati i Circoli che hanno aderito e li ringraziamo tutti. Riteniamo che con questo Circuito si possa offrire a tanti tennisti e tenniste la possibilità di giocare e confrontarsi nel nostro territorio. Un doveroso ringraziamento ai nostri sponsor che permettono tutte queste attività".

"E’importante veder giocare tanti giovani – ha aggiunto la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel, presente alla premiazione –, alcuni dei quali ragazzi e ragazze del nostro Circolo che stanno crescendo anno dopo anno. L’appuntamento è al 2026 anno del centenario del Circolo".